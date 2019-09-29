В Москве полиция чуть не сорвала премьеру спектакля о наркотиках

Полиция пришла с обысками на премьеру иммерсивного спектакля «Рейв № 228» московского Театр.Doc, сюжет которого рассказывает о наркопотреблении и фальсификациях уголовных дел по 228 статье УК РФ.

«Полицейские пришли, сказали, что подозревают нас в обороте наркотиков, и пытаются увести нашего художника Konstantin Chaply на досмотр. Привет, абсурд», — написала в Facebook куратор театра Катрин Ненашева.

Как пишет «Интерфакс», представление было остановлено на кульминационной части финала. После выяснения всех обстоятельств стражи порядка разрешили доиграть спектакль.

По данным издания полиция проявила интерес к театру из-за афиши, на которой было указано, что «Рейв № 228» — работа на тему наркопотребления и фальсификации дел по статье 228 УК РФ. Театральное действо заключается в том что артисты ходят вместе со зрителями по Москве в поисках «закладок». Авторы проекта уточнили, что их содержание абсолютно «законно и безопасно».