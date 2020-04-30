В Москве полицейские открыли стрельбу, чтобы задержать нарушителей режима самоизоляции

В Москве инспекторы ГИБДД задержали 26-летнего мужчину, который нарушил режим самоизоляции, введённый в Москве на фоне пандемии коронавируса, со ссылкой на сайт ГУ МВД столицы пишет Znak.com.

Сотрудники дорожно-патрульной службы хотели остановить водителя автомобиля Hyundai Solaris, двигавшегося по шоссе Энтузиастов, однако тот не только не остановился, но и попытался скрыться, попутно нарушая правила дорожного движения. Силовики начали погоню.

«Правонарушитель был неоднократно предупреждён о применении табельного огнестрельного оружия в случае непрекращения противоправных действий. Однако мужчина на указанные требования не реагировал и продолжал дальнейшее движение», — сообщили в полиции.

Когда силовики сделали предупредительный выстрел вверх, водитель также не остановился, после чего сотрудники ГИБДД сделали ещё несколько выстрелов в сторону машины. Когда автомобиль всё-таки удалось остановить, выяснилось, что в нём находились водитель и пассажир, оба — приезжие из ближнего зарубежья.

«В отношении водителя составлены протоколы по статье 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"), статье 12.25 КоАП РФ ("Невыполнение требований об остановки транспортного средства"), а также семь протоколов по части 1 статьи 12.12 ("Проезд на запрещающий сигнал светофора"). Кроме того, в отношении обоих задержанных составлены материалы по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы")», — говорится на сайте ГУ МВД Москвы.

Суд арестовал задержанного водителя на пять суток, его машина была эвакуирована.

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