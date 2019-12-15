В Москве подросток погиб во время игры с пистолетом отца

В Москве погиб девятиклассник в результате выстрела из боевого пистолета. По версии следствия мальчик вместе с другом играл с оружием отца.

«На юго-западе Москвы двое подростков играли с пистолетом, который принадлежал отцу одного из них. В какой-то момент оружие выстрелило, в результате чего школьник скончался. На место прибыли полицейские и сотрудники Следственного комитета», — рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Он также добавил, что со вторым мальчиком в настоящее время работают психологи, чтобы помочь ему справиться со стрессом.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают, откуда у отца погибшего ребёнка было боевое оружие патроны к нему. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.