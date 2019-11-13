В Москве подросток отдал 2,5 млн из сейфа родителей на раскрутку телеграм-канала

В Москве подросток отдал все накопления своих родителей неизвестному мужчине, который обещал ему помочь раскрутить телеграм-канал, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает агенство «Москва».

По словам матери подростка, накануне она обнаружила, что из сейфа в её квартире пропали 2,5 млн рублей. Опрошенный полицией школьник пояснил, что в августе 2019 года познакомился в Telegram с неким молодым человеком по имени Павел, который предложил создать подростку канал в мессенджере и зарабатывать на нём деньги. Павел заявил школьнику, что для запуска канала и рекламы в нём нужны деньги, поэтому подросток в течение трёх месяцев брал из сейфа родителей различные суммы и отдавал их незнакомцу. Таким образом юноша потратил все сбережения своих родителей.

По данному факту полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.