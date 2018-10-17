В Москве по подозрению во взятке задержан замглавы Крыма

В Москве задержан заместитель главы Крыма, экс-председатель комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталий Нахлупин, сообщает пресс-служба правительства Крыма.

«Сегодня, по приезду Главы Республики Крым с официального визита с Сирийской Арабской Республики мной было доложено, что 17 октября 2018 года правоохранительными органами Российской Федерации в городе Москва по подозрению в совершении преступлений в соответствии со статьей 290 УК РФ ("Получение взятки") был задержан заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Нахлупин Виталий Германович. В данный момент проводятся следственные действия, в рамках следствия информация не разглашается. По поручению главы республики правоохранительным органам оказывается всесторонняя помощь для установления истины», — заявил зампредседателя Совета министров Игорь Михайличенко.

Источник РБК в руководстве Крыма связал задержание Нахлупина с ситуацией вокруг дорожных тендеров: Нахлупин курировал дорожное строительство, а также отвечал за реализацию федеральной целевой программы по части строительства дорог.

Кроме того утром 17 октября прошли выемки в комитете конкурентной политики Крыма и в службе Автомобильных дорог Крыма, рассказал РБК источник в республиканском МВД.

Источник в одной из инфраструктурных компаний говорит, что обыски с участием сотрудников ФСБ проходят в «Крымской железной дороге» и в Службе автодорог Крыма, «всё оцеплено ОМОНом».