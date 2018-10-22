Происшествия

В Москве по подозрению в краже мобильного задержали председателя «Открытой России»

22.10.2018 16:35
В Москве по подозрению в краже мобильного задержали председателя «Открытой России»

Сотрудники правоохранительных органов задержали председателя «Открытой России» Андрея Пивоварова, рассказал сам Пивоваров в своём Twitter.

По словам общественника, его встретили два оперуполномоченных на Ленинградском вокзале после выхода из «Сапсана». Пивоваров отмечает, что его задержали по ориентировке на человека, который украл у несовершеннолетнего мобильный телефон. Ориентировку он опубликовал в Twitter.

Сейчас Пивоваров находится в отделе полиции.

«Открытая Россия» была основана Михаилом Ходорковским. В апреле 2017 года Генпрокуратура признала организацию нежелательной. Пивоваров стал председателем «Открытой России» в марте 2018 года.

Фото: 
«Открытая Россия»
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