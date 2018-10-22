В Москве по подозрению в краже мобильного задержали председателя «Открытой России»

Сотрудники правоохранительных органов задержали председателя «Открытой России» Андрея Пивоварова, рассказал сам Пивоваров в своём Twitter.

По словам общественника, его встретили два оперуполномоченных на Ленинградском вокзале после выхода из «Сапсана». Пивоваров отмечает, что его задержали по ориентировке на человека, который украл у несовершеннолетнего мобильный телефон. Ориентировку он опубликовал в Twitter.

На выходе из Сапсана на ленинградском вокзале встретили два опера, ведут в отдел. Показали вот такую ориентировку: pic.twitter.com/zPbYUU2XTo — Andrey Pivovarov (@brewerov) 22 октября 2018 г.

Сейчас Пивоваров находится в отделе полиции.

«Открытая Россия» была основана Михаилом Ходорковским. В апреле 2017 года Генпрокуратура признала организацию нежелательной. Пивоваров стал председателем «Открытой России» в марте 2018 года.