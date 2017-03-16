В Москве отменили конкурс на реконструкцию школы рок-н-ролла «дочери Путина» Катерины Тихоновой

Правительство Москвы отменило конкурс на строительство нового комплекса для школы акробатического рок-н-ролла «Хамовники». Соответствующий приказ был опубликован на сайте госзакупок, пишет «Дождь».

О строительстве нового комплекса для «Хамовников» стало известно 27 февраля.

Им должен был заняться сын главы Росгвардии Роман Золотов, который с августа 2016 года работает в правительстве Москвы. Сметная стоимость проекта составляла 528,3 млн рублей.

В состав спортивного центра должны были войти залы спортивной гимнастики и акробатики, хореографии, помещения для тренировок и соревнований. В центре также должны были появиться гостиничные номера для спортсменов.

Комплекс планировалось построить на месте трёх музыкальных школ. Дирижёр Ренат Гехти и родители учеников музыкальных школ 9 марта отправили президенту России Владимиру Путину петицию с просьбой сохранить учебные заведения.

За школу «Хамовники» в соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу выступала Катерина Тихонова, которую Reuters и Bloomberg называли дочерью Владимира Путина. Сам Путин говорил, что этот вопрос относится к его личной жизни.

Катерина Тихонова возглавляет фонд «Иннопрактика», который, в частности, занимается созданием научно-технологической долины МГУ. Стоимость проекта превышает 100 миллиардов рублей. Тихонова также является одним из вице-президентов Всемирной конфедерации рок-н-ролла.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Медуза»