В Москве отменили госзакупки на организацию праздников. Отменены районные праздники Пасхи, Дня труда и Дня Победы

В Москве за последнюю неделю марта отменили как минимум 12 конкурсов на сумму 19,8 млн рублей, связанных с организацией весенних праздников, сообщается на сайте госзакупок.

Дирекция заказчика ЖКХ и благоустройства Западного административного округа 25 марта отменила закупки на 2,45 млн рублей — на организацию мероприятий в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне для жителей района Очаково-Матвеевское, на 925 тысяч рублей — на проведение мероприятий в рамках празднования Пасхи, на 820 тысяч рублей — на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня весны и труда.

23 марта ещё восемь госзакупок отменила дирекция заказчика ЖКХ и благоустройства Центрального административного округа: речь идёт о проведении Пасхальной недели в Красносельском районе за 1,24 млн рублей, о «Весёлых субботниках» в Басманном районе за 1 млн рублей, о праздниках «Весенний калейдоскоп» за 2,1 млн рублей и за 2,81 млн рублей. Также отменена закупка на проведение праздника Пасхи на территории Якиманки за 869,4 тысячи рублей и в Замоскворечье — за 1,64 млн рублей, праздника «Вокруг света за один день» для жителей Арбата за 1,14 млн рублей, а также экологической акции в Хамовниках «Добро своими руками» — за 2,93 млн рублей. Кроме того, 23 марта была отменена закупка на сумму 1,9 млн рублей, в рамках которой планировалось провести праздник «Весенняя симфония» для жителей Таганского района.

Накануне, 29 марта, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в городе режима всеобщей самоизоляции из-за распространения коронавируса (с 26 марта это касалось только пожилых людей старше 65 лет). По указу Собянина москвичам запрещается выходить из дома без специального пропуска, который начнёт действовать после принятия отдельного нормативного акта. Выходить из дома можно будет, только чтобы добраться до работы, выкинуть мусор, погулять с домашними животными или сходить в ближайшие продуктовый магазин и аптеку.

Напомним, в России на сегодня зафиксировано более 1,5 тысячи случаев коронавируса, непосредственно в Свердловской области подтверждены 24 случая.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».