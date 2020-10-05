В Москве откроют два резервных госпиталя для заражённых коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии двух резервных госпиталей для больных коронавирусом — они разместятся в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское», пишет агентство «Москва».

Собянин подчеркнул, что госпитали будут оснащены аппаратами для компьютерной томографии и искусственной вентиляции лёгких, а персонал переведут туда из других городских больниц.

Госпиталем в «Сокольниках» управляет городская клиническая больница имени Иноземцева, его плановая мощность составляет порядка 550 коек. «Крылатским» управляет городская клиническая больница № 67 имени Ворохобова, он вмещает больше 1,3 тысячи коек и 43 койки интенсивной терапии.

Госпитали примут первых пациентов в начале октября, отмечает агентство. Вместе с госпиталями откроют обсерватор для COVID-положительных граждан. До этого под приём больных COVID-19 перепрофилировали несколько помещений: павильон ВДНХ, Экспоцентр на Красной Пресне, торговый центр «Москва» на Каширском шоссе. В мае Собянин сказал, что часть госпиталей демонтируют, а часть зарезервируют на случай второй волны эпидемии.

Напомним, в России два дня подряд выявляют больше 10 тысяч новых случаев COVID-19, в Москве — больше 3 тысяч в сутки. Сергей Собянин порекомендовал пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим, а от работодателей потребовал перевести сотрудников на удалённую работу. По сведениям «Ведомостей», городские власти обсуждают возможность снова ввести пропускной режим и обязательную самоизоляцию.