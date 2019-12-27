В Москве неизвестные украли лимузин Сталина

В Москве шестеро неизвестных похитили из гаража лимузин ЗИС-115, на котором начиная с 1949 года прошлого века ездил Иосиф Сталин. Стоимость похищенного автомобиля оценивается в 2,5 млн евро.

Как пишет Baza, по документам машина принадлежит руководителю службы безопасности украинского олигарха Руслана Тарпана. Владелец раритетного авто в настоящее время находится в Украине под домашним арестом.

По предварительным данным, лимузин увезли на эвакуаторе с подложными номерами, поскольку он находится не на ходу.

«Ночью владельцу пришло оповещение на телефон о том, что автомобиль сдвинули с места. Тот попросил своего знакомого в Москве съездить и проверить состояние лимузина. Товарищ обнаружил лишь пустой бокс», — пишет Baza.

ЗИС-115 — уникальный советский автомобиль. Он предназначался для высших советских чинов. Всего в СССР было произведено 56 таких машин.