В Москве неизвестные попытались протаранить здание МВД на Петровке с помощью автомобиля каршеринга (ВИДЕО)

В Москве разыскивают троих мужчин, которые направили каршеринговый автомобиль таранить здание МВД на Петровке, предварительно выпрыгнув из него, пишет Baza.

Издание отмечает, что трое мужчин остановили каршеринговый автомобиль напротив здания ГУ МВД по Москве на Петровке. Установив коробку передач в режим Drive, они выпрыгнули из машины, та покатилась вперёд и врезалась в здание главка. Мужчины скрылись.

«РЕН ТВ» уточняет, что авария произошла вечером 25 января. Машину проверили кинологи и сапёры, но взрывных устройств в ней не было. Полиция начала проверку. Пока личности водителя и пассажиров не установлены.