В Москве неизвестные облили Алексея Навального прокисшим молоком и обсыпали мукой

В центре столицы трое неизвестных возле здания редакции «Эха Москвы» облили Алексея Навального прокисшим молоком и обсыпали мукой. Об этом оппозиционер сообщил в своём Twitter, назвав нападавших «отрядами Путина».

«Отряды Путина в действии. Пришёл на "Эхо". У входа три дегенерата. Обсыпали меня мукой и облили прокисшим молоком каким-то. Наверняка все ещё и с коронавирусом. А вы говорите карантин», — написал политик.