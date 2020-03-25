В Москве неизвестные облили Алексея Навального прокисшим молоком и обсыпали мукой

25.03.2020 18:24
В центре столицы трое неизвестных возле здания редакции «Эха Москвы» облили Алексея Навального прокисшим молоком и обсыпали мукой. Об этом оппозиционер сообщил в своём Twitter, назвав нападавших «отрядами Путина».
«Отряды Путина в действии. Пришёл на "Эхо". У входа три дегенерата. Обсыпали меня мукой и облили прокисшим молоком каким-то. Наверняка все ещё и с коронавирусом. А вы говорите карантин», — написал политик.
Отряды Путина в действии. Пришёл на «Эхо». У входа три дегенерата. Обсыпали меня мукой и облили прокисшим молоком каким-то. Наверняка все ещё и с коронавирусом. А вы говорите карантин pic.twitter.com/J4hr9fT1xv
— Alexey Navalny (@navalny) March 25, 2020