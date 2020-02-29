В Москве на вечеринке медицинского блогера-миллионника погибли трое гостей из-за брошенного в бассейн сухого льда

В одном из банных комплексов Москвы во время празднования дня рождения «аптечного ревизорро» Катерины Диденко погибли три человека, в том числе супруг девушки — Валентин. Трагедия произошла после того, как в бассейн засыпали 25 кг сухого льда. Двое гостей вечеринки умерли на месте, позже в реанимации скончался муж Диденко.

Как пишет телеграм-канал 112, муж Екатерины купил сухой лёд для вечеринки, чтобы организовать визуальные спецэффекты. Когда лёд кинули в бассейн, в воде находились несколько человек. Они начали задыхаться и терять сознание. По предварительным данным, причиной смерти стала механическая асфиксия из-за перекрытия дыхательных путей — при выделении образовавшегося в результате химической реакции углекислого газа люди мгновенно «отключились» и наглотались воды.

Как пишет Znak.com, по факту случившегося возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Дело на личный контроль взял глава СК Александр Бастрыкин.

Катерина Диденко вела в Instagram блог «Аптечный ревизорро», в котором давала своим подписчикам советы, какими медицинскими препаратами лучше всего лечиться. Она неоднократно сообщала, что имеет красный диплом по специальности «Фармацевтика». После ЧП она выложила в сторис видео, в котором сообщила, что супруг находится в реанимации, а имена погибших гостей она пока не знает. Позже это сообщение было удалено.