В Москве на неделю отложили суд над Ефремовым из-за отсутствия адвоката

Пресненский районный суд Москвы отложил судебное разбирательство по уголовному делу в отношении артиста Михаила Ефремова, совершившего смертельное ДТП, на 31 августа в связи с отсутствием адвоката, сообщает пресс-служба суда.

В случае если суду не будет представлено документов, подтверждающих заключение соглашения с адвокатом на представление интересов подсудимого, адвокат будет назначен судом в порядке ст. 51 УПК РФ (обязательное участие защитника). Ранее Ефремов отказался от двух своих защитников, посчитав, что они вызывают раздражение и насмешки у судьи, ведущей процесс, а также у потерпевшей стороны.

Напомним, ДТП с участием актёра произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве: Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с небольшим грузовиком. В результате аварии водитель грузовика, курьер Сергей Захаров, умер в больнице. Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы, актёр свою вину не признал.