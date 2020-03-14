В Москве на акции против политических репрессий задержали 49 человек (ВИДЕО)

14 марта в Москве у здания ФСБ состоялась акция против политических репрессий. Она прошла под лозунгом «Обнулите сроки политзекам». По данным «ОВД Инфо» полицейские задержали не менее 49 человек, стоявших в пикетной очереди, в том числе четверых несовершеннолетних.

Среди прочих были задержаны несколько журналистов, которые освещали мероприятие, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, а также правозащитник Лев Пономарёв. По словам адвокатов Пономарёва, их 78-летнего подзащитного избили в ОВД.

Как пишет Znak.com, сотрудники полиции просили собравшихся разойтись, поскольку акция не согласована с властями. Издание отмечает, что задержания начались сразу после того, как люди пришли к зданию ФСБ.