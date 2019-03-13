В Москве на 4 млн рублей обокрали квартиру топ-менеджера «Сибура»

Неизвестные обокрали квартиру председателя правления «Сибура» миллионера из российского списка Forbes Дмитрия Конова в центре Москвы, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

«В полицию поступило заявление от Дмитрия Конова, который сообщил, что из его квартиры, расположенной в Коробейниковом переулке, похитили дорогие ювелирные украшения», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе главного управления МВД по Москве подтвердили факт кражи, отметив, что в полицию 11 марта от гражданина 1970 года рождения поступило устное сообщение о краже из квартиры, произошедшей ещё в новогодние праздники. По данному факту полиция Москвы начала проверку.