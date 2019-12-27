В Москве мужчина ворвался с ножом в монастырь и напал на охранника

В Москве днём 27 декабря мужчина ворвался с ножом в Высоко-Петровский мужской монастырь и напал на охранника. В ходе потасовки злоумышленник получил ранения своим же оружием.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, в настоящее время нападавший задержан. Его доставили в больницу для оказания помощи. Источник уточнил, что личность задержанного пока не установлена.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что в настоящее время проводится проверка по факту инцидента, а также выясняется мотив нападения.