В Москве мужчина пытался совершить самосожжение возле телецентра «Останкино»

Вечером 26 февраля в Москве возле телецентра «Останкино» мужчина получил ожоги второй и третьей степени тяжести после того, как пытался совершить самосожжение. Об этом сообщает Baza в своём телеграм-канале.

По данным некоторых СМИ, мужчине 45 лет. После произошедшего он попросил помощи у охранников телецентра, но когда его попытались потушить, он начал кричать, что ничего не будет говорить без адвоката. Сейчас он находится без сознания в реанимации столичной больницы.

«На месте поджога изъяли спортивную сумку, в которой находился топор, пила, складной нож, две бутылки по 1,5 литра с жидкостью и зажигалка, а также одежда», — сообщает телеграм-канал «112».

По предварительным данным, пострадавший мог состоять на учёте в психиатрической больнице.