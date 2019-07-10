В Москве мужчина пытался продать в рабство девочку-подростка

В одном из столичных ресторанов полиция задержала уроженца Узбекистана. Мужчина пытался продать в рабство 16-летнюю девочку за 500 тысяч рублей.

Как пишет РИА Новости, подозреваемый был задержан в одном из ресторанов на востоке столицы при проведении «контрольной закупки». Сотрудник правоохранительных органов передал ему 500 тыс рублей.

По данным следственного комитета, мужчина познакомился с девочкой в соцсетях, а затем привёз её из другого региона в Москву для продажи в рабство.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми». Следствие настаивает на заключении подозреваемого под стражу.