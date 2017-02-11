В Москве коммерческий директор фирмы арестован по обвинению в спонсировании ИГ

Суд в Москве арестовал коммерческого директора одной из подмосковных фирм Шамиля Нурмагомедова, обвиняемого в спонсировании запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство». Об этом ТАСС сообщили в суде. Суд оставил Шамиля Нурмагомедова под стражей до 27 марта

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Нурмагомедова меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 марта», – сказал собеседник агентства.

Нурмагомедов обвиняется по части 1 статьи 205.1. УК РФ в содействии террористической деятельности.

Следствие проверяет связь Нурмагомедова с эмиссарами запрещённой группировки и причастность к финансированию ячейки ИГИЛ.

Обвиняемому может грозить наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: inosmi.ru