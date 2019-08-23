В Москве группа казаков напала на бездомных у фонда доктора Лизы

В Москве неизвестные в казачьей форме напали на бездомных рядом с офисом фонда «Справедливая помощь доктора Лизы», со ссылкой на сотрудницу фонда Асю Ерёмину пишет издание «Такие дела».

Инцидент произошёл 22 августа в Пятницком переулке — в этот день фонд оказывал социальную помощь бездомным, которые мирно сидели на лавочках.

«Внезапно приехали несколько крупных мужчин в камуфляже и защитных масках-респираторах. Они потребовали, чтобы бездомные немедленно ушли, после чего начали буквально поливать их из газовых баллончиков», — рассказала Ерёмина.

По её словам, нападение совершили представители казачьего войска, которые заменяют пеший патруль. В результате происшествия пострадали как минимум четыре человека, они получили сильные ожоги лица. Один из них рассказал, что нападавшие не представились.

«Они закричали, чтобы мы убрались за три секунды, иначе нас будут убивать. Мы не успели ничего понять, как они напали», — сообщил он.

Директор московского филиала организации помощи бездомным «Ночлежка» Дарья Байбакова назвала инцидент «вопиющей историей» и подчеркнула, что пока неизвестно, кем были нападавшие, но департамент соцзащиты привлекал казачьи войска для работы в пешем социальном патруле на улицах.

Ранее СМИ сообщали, что столичные власти выделили казакам, разгонявшим в 2018 году митинг «Он нам не царь», свыше 32 млн рублей «на проведение профилактических мероприятий среди лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, и оказание бездомным гражданам социальной поддержки и помощи». На акции «Он нам не царь» на Пушкинской площади в Москве 5 мая 2018 года люди в казачьей форме били протестующих нагайками. После митинга мэр города Сергей Собянин объявил благодарность атаману Московского окружного казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» Андрею Шустрову.