В Москве ФАС возбудила дела в отношении четырёх банков из-за спама

Московское управление Федеральной антимонопольной службы России возбудило дела в отношении четырёх банков из-за рассылки спама. Как сообщается на сайте ведомства, речь идёт об Альфа-банке, Хоум кредит банке, Райффайзенбанке и Ситибанке.

Рассылка с рекламой кредитных продуктов, предложений по ипотеке и банковским картам приходила москвичам без их согласия.

Так, например, в отношении Альфа-банка было возбуждено дело из-за рассылки по электронной почте информации по ипотечной акции. Истец заявил, что не давал никаких согласий, кроме обработки персональных данных и условий договора обслуживания.

В отношении банка «Хоум кредит» в УФАС поступили заявления от двоих человек, которым без их согласия пришла СМС-рассылка с предложениями по кредитам. По обоим делам к рассмотрению привлечены операторы сотовой связи «Билайн», МТС и организатор СМС-рассылок MFMSolutions.

В отношении Райффайзенбанка возбудили дело после СМС-рассылки предложений по кредитной карте и информации о снижении кредитной ставки без согласия абонента. Обвиняемым по делу проходит оператор «Билайн».

Как пишет Znak.com, в отношении Ситибанка уже вынесено решение о нарушении закона о рекламе. Компания осуществляла СМС-рассылку с предложениями услуг по использованию кредитной карты. Виновным по этому делу также признан «Билайн».