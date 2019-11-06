В Москве ФАС возбудила дела в отношении четырёх банков из-за спама

Московское управление Федеральной антимонопольной службы России возбудило дела в отношении четырёх банков из-за рассылки спама. Как сообщается на сайте ведомства, речь идёт об Альфа-банке, Хоум кредит банке, Райффайзенбанке и Ситибанке.
Рассылка с рекламой кредитных продуктов, предложений по ипотеке и банковским картам приходила москвичам без их согласия.
Так, например, в отношении Альфа-банка было возбуждено дело из-за рассылки по электронной почте информации по ипотечной акции. Истец заявил, что не давал никаких согласий, кроме обработки персональных данных и условий договора обслуживания.
В отношении банка «Хоум кредит» в УФАС поступили заявления от двоих человек, которым без их согласия пришла СМС-рассылка с предложениями по кредитам. По обоим делам к рассмотрению привлечены операторы сотовой связи «Билайн», МТС и организатор СМС-рассылок MFMSolutions.
В отношении Райффайзенбанка возбудили дело после СМС-рассылки предложений по кредитной карте и информации о снижении кредитной ставки без согласия абонента. Обвиняемым по делу проходит оператор «Билайн».
Как пишет Znak.com, в отношении Ситибанка уже вынесено решение о нарушении закона о рекламе. Компания осуществляла СМС-рассылку с предложениями услуг по использованию кредитной карты. Виновным по этому делу также признан «Билайн».
«За распространение рекламы без согласия абонента банки могут получить штраф до 500 тысяч рублей за каждый факт нарушения», — уточнили в УФАС.