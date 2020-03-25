В Москве для профилактики коронавируса отменили бесплатный проезд в общественном транспорте для пожилых людей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене бесплатного проезда в общественном транспорте для студентов, а также пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, сообщается на его официальном сайте.

«Мера — непопулярная, но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек», — заявил Собянин.

Согласно указу, в столице временно приостанавливаются все массовые мероприятия в помещениях и под открытым небом. В московских торгово-развлекательных центрах в целях профилактики будут закрыты кинозалы, катки, боулинги и игровые комнаты. При этом магазины, банки и службы быта, расположенные в ТРЦ, остаются открытыми. Временно будут закрыты городские библиотеки и учреждения культурно-досугового типа. Центры «Мои документы» переходят на режим работы по предварительной записи и будут оказывать только те услуги, которые невозможно получить в электронном виде. Кроме того, стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь при острой боли. По мнению столичных властей, эти ограничения «замедлят распространение коронавирусной инфекции и, в конечном счете, позволят быстрее справиться с ней».

Накануне, 24 марта, московский департамент здравоохранения постановил, что больные с лёгкой формой заболевания могут проходить лечение дома, находясь в самоизоляции. Также, согласно указу мэрии Москвы, жители города старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать режим самоизоляции из-за распространения коронавируса с 26 марта по 14 апреля.

По последним данным, в Москве зарегистрировано 410 случаев заражения коронавирусом. Только за последние сутки в столице зафиксировали 120 случаев. Всего в России зарегистрировано 658 подтверждённых случаев заражения.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».