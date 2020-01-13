В Москве директор частной школы заказала бывшим ученикам убийство жены своего любовника

В Москве 36-летняя директор частной школы наняла бывших учеников своего образовательного заведения для убийства супруги своего любовника. По данным издания «Подъём», речь идёт о директоре частной школы «Русский Гарвард» Василисе Масловой и её возлюбленном — муниципальном депутате Москвы Михаиле Хананашвили.

Как сообщается на сайте СКР, в отношении женщины, а также 21-летней девушки и 22-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Согласно материалам дела, в конце 2019 года обвиняемая приняла решение убить жену своего любовника. Чтобы воплотить задуманное, женщина обратилась за помощью к выпускникам учебного заведения, которым она руководила.

9 января 2020 года девушка вела слежку за потерпевшей и сообщила своему подельнику, что та возвращается домой. Молодой человек подкараулил её и ударил не менее шести раз ножом в шею и тело. От полученных травм женщина потеряла сознание. Медики, прибывшие на вызов, оказали ей первую помощь и госпитализировали. Сейчас состояние потерпевшей оценивается как тяжёлое.