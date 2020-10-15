В Москве чиновница с доходом в 11 млн заявила, что сможет прожить на 13 тысяч рублей в месяц

Замглавы департамента труда и социальной защиты Москвы Ольга Грачёва на заседании Мосгордумы заявила, что смогла бы прожить на 12809 рублей в месяц — такую сумму прожиточного минимума власти предлагают установить для московских пенсионеров в 2021 году, пишут «Открытые медиа».

Отвечая на вопрос депутата от КПРФ Елены Шуваловой, смогла бы она прожить на такие деньги, Грачёва ответила: «Да, смогла бы».

«На что тогда тратят свои доходы депутаты с заработком в 800 тысяч рублей в месяц, если можно прожить на 13 тысяч рублей?« — спросила её Шувалова.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что этот вопрос не имеет отношения к повестке заседания. Депутат Мосгордумы Павел Тарасов (КПРФ) назвал ответ Грачёвой «очень лукавым».

«Почему мы тогда правительству Москвы не установим зарплаты на таком уровне? Наверное, сразу на это предложение выяснится, что этого недостаточно», — заметил коммунист.

На вопрос о том, сколько денег сама чиновница тратит в месяц на «самое необходимое», Грачёва не ответила.

«Я не понимаю, почему вы не хотите отвечать на вопрос? Может, вам просто стыдно признаться, что невозможно выжить на эти деньги в Москве? Просто невозможно», — продолжил Тарасов.

Парламентарий также заметил, что, согласно декларации, за 2019 год Грачёва, работая в правительстве Москвы, заработала более 11,1 млн рублей. В её собственности два земельных участка на 1,5 га и 618,4 кв метра соответственно, жилой дом на 164 кв метра, квартира площадью в 95,3 кв метра и гаражное место. Кроме того, Грачёва задекларировала два автомобиля марок Toyota и BMW.

«Ради любопытства я посмотрел, что Грачёва заработала 11 млн рублей. Это пенсия пенсионера больше чем за 70 лет при той сумме, которую нам предлагают. Теперь понятно, откуда взялись машины. Вопросов нет, что на 11 млн можно выживать. <…> Это абсолютно издевательское отношение к нашим пенсионерам», — отметил коммунист.

В своём телеграм-канале он назвал позицию Грачёвой «верхом лицемерия».