В Москве 20 семей пенсионеров Росгвардии выселяют на улицу (ВИДЕО)

Бывших бойцов московского подразделения ОМОН Росгвардии вместе с семьями в ближайшее время могут выселить из служебных квартир после их выхода на пенсию, со ссылкой на одного из выселяемых пенсионеров пишет «Ридус».

Экс-боец ОМОНа Николай Гладкий девять лет жил вместе с семьёй в служебной квартире, а почти сразу после выхода на пенсию мужчина получил уведомление о выселении. В документах значилось, что семья Гладкого должна освободить нежилое помещение, однако в квитанциях об оплате услуг ЖКХ все годы квартира значилась жилой. Росгвардия подала иск на мужчину и его семью, а суд обязал их освободить квартиру.

В похожей ситуации оказались и другие пенсионеры Росгвардии, некоторые из которых ушли на пенсию из-за полученных на службе травм и теперь не рассчитывают найти работу «на гражданке». В итоге бывшие сотрудники Росгвардии записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, главе Росгвардии Виктору Золотову и главе МВД Владимиру Колокольцеву.

«Мы оказались незащищёнными со стороны государства, которое охраняли на протяжении многих лет, не считаясь с личным временем и состоянием здоровья», — говорится в обращении пенсионеров силового ведомства.

В Росгвардии не смогли оперативно прокомментировать изданию возникшую ситуацию.