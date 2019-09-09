В московскую мэрию поступили заявки на митинг и шествие 21 и 22 сентября

В мэрию Москвы поступили заявки на проведение 21 сентября митинга против насилия и политического преследования и шествие за освобождение политических узников 22 сентября. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на главу «Партии перемен» Эльвиру Вихареву.

Организаторы планируют, что митинг 21 сентября пройдёт на проспекте Сахарова, заявленное число участников — до 100 тысяч человек. Шествие 22 сентября должно пройти по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, на него заявлено до 10 тысяч участников.