Происшествия

В московской школе подрались первоклассник и психолог

12.03.2019 16:33

В московской школе на улице Корнейчука первоклассник и школьный психолог подрались на перемене, пишет «Интерфакс». 

По словам матери ученика, её сын поругался с одноклассниками и психолог якобы «оттащила» его в класс, чтобы успокоить. Позже в полицию поступило заявление об избиении ребёнка психологом — у мальчика обнаружили поверхностные травмы головы, ссадину и кровоподтёки.

Участвовавшая в конфликте психолог обратилась в больницу, где ей диагностировали множественные ушибы рук, нанесённые первоклассником. Полиция проверяет поступившую информацию. 

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