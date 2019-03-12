В московской школе подрались первоклассник и психолог

В московской школе на улице Корнейчука первоклассник и школьный психолог подрались на перемене, пишет «Интерфакс».

По словам матери ученика, её сын поругался с одноклассниками и психолог якобы «оттащила» его в класс, чтобы успокоить. Позже в полицию поступило заявление об избиении ребёнка психологом — у мальчика обнаружили поверхностные травмы головы, ссадину и кровоподтёки.

Участвовавшая в конфликте психолог обратилась в больницу, где ей диагностировали множественные ушибы рук, нанесённые первоклассником. Полиция проверяет поступившую информацию.