В Московской области СК возбудил дело о торговле людьми после смерти ребёнка, рождённого суррогатной матерью

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статьям «Торговля людьми» и «Причинение смерти по неосторожности» после того, как в одной из квартир в посёлке ВНИИССОК было обнаружено тело месячного младенца, рождённого суррогатной матерью.

Как пишет ТАСС, умерший ребёнок находился в квартире вместе с ещё тремя детьми от суррогатных матерей, под присмотром няни.

Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, биологические родители детей — граждане иностранных государств. Они занимались оформлением всех необходимых документов, в том числе для дальнейшего вывоза их за рубеж.

«Следствием организованы проверки по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел, а также органов опеки и попечительства, которыми не был выявлен факт проживания в квартире новорождённых в возрасте трёх и двух месяцев без сопровождения родителей и законных опекунов, не имеющих документов, подтверждающих их рождение», — сказала Врадий.

По предварительным данным, малыш умер из-за синдрома внезапной детской смерти.