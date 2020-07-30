В московском метро появился вагон, украшенный тагильскими подносами

В московском метрополитене начал курсировать тематический поезд. На стенах каждого вагона изображены разные виды народных художественных промыслов России. Один из вагонов посвящён тагильской лаковой росписи по металлу.

Тематический поезд придумали специалисты Роспатента и ассоциации «Народные художественные промыслы России». По мнению инициаторов, проект способен заинтересовать пассажиров столичного метро культурой и традициями регионов России — в каждом вагоне есть QR-коды с информацией о каждом промысле.

В проекте представлены дымковская игрушка, скопинская керамика, хохломская и городецкая роспись, тверская вышивка. Тематический поезд будет курсировать на Арбатско-Покровской линии в течение полугода, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

«Участие в данном проекте позволяет рассказать об уникальных уральских традициях на федеральном уровне. Тагильские подносы включены в общероссийский перечень изделий признанного художественного достоинства Российской Федерации. Чтобы выпускать изделия под этим брендом, необходимо получить свидетельство на исключительные права использования наименования места происхождения товара “Тагильский поднос”. Сегодня это право имеют две мастерские Нижнего Тагила и Уральский колледж прикладного искусства и дизайна», — отмечает министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Последние 20 лет изделия тагильского народного промысла экспонировались в крупнейших музеях страны, а также на выставках в Индии, Болгарии, Чехии, Германии, Италии и других странах. Лаковой росписью по металлу в Нижнем Тагиле занимаются около 50 художников.

Напомним, в середине июля педагоги Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна приступили к росписи подноса-гиганта для IV Всероссийского фестиваля гостеприимства «САМОВАРФЕСТ». На произведении мастера изобразили сторожевую башню на Лисьей горе, первый паровоз и самовар.