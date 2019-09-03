В московском аэропорту Шереметьево столкнулись два самолёта

На взлётно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево столкнулись два самолёта. Как сообщает ТАСС, в одном из лайнеров в момент ЧП находились пассажиры.

«Только что в Шереметьево на взлётно-посадочной полосе столкнулись два самолёта. Пассажиров сейчас эвакуируют, лайнеры осматривают техники. Информации о пострадавших нет», — сообщил источник издания в авиационных службах.

По словам собеседника информагентства, во время буксировки столкнулись самолёты российских авиакомпаний Royal Flight и Аэрофлот. Столкновение произошло крыльями по касательной. Первый самолет был пустой, во втором находились пассажиры — борт готовился к вылету в Пекин.