В московском аэропорту полицейские задержали рецидивиста из Нижнего Тагила, продавшего арендованный моющий пылесос (ВИДЕО)

Полицейские города Дзержинска Нижегородской области в одном из московских аэропортов задержали 27-летнего рецидивиста из Нижнего Тагила, продавшего моющий пылесос, взятый им в аренду. Как рассказали в пресс-службе полиции Дзержинска, в мае 2022 года к правоохранителям с заявлением обратилась местная жительница.

Потерпевшая рассказала, как в одном из приложений разместила объявление о сдаче в аренду моющего пылесоса. Через некоторое время ей позвонил мужчина, с которым она договорилась о встрече. Незнакомец заплатил двухдневную сумму аренды за пользование техникой в размере 1800 рублей, но после истечения срока договора не вернул владелице пылесос стоимостью более 48 тысяч рублей.

Полицейские установили личность злоумышленника, им оказался ранее неоднократно судимый тагильчанин, который находился на территории Нижегородской области проездом. Он признал свою вину и рассказал, что уже продал пылесос неизвестному гражданину. Сейчас задержанный проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона и близлежащих областей. Мужчина возместил пострадавшей причинённый ущерб.

На тагильчанина завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ему грозит до 5 лет лишения свободы.