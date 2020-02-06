В Мосгордуме предложили провести амнистию осуждённых участников летних протестов

В Мосгордуму внесён проект постановления об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который предлагает освободить от наказания осуждённых за неоднократное нарушение закона о митингах и за участие в согласованных и несогласованных акциях протеста, пишет «Коммерсантъ».

Авторами проекта стала группа депутатов от «Справедливой России», «Яблока» и КПРФ, а также политики Дмитрий Гудков и Александр Соловьёв, осуждённый на три года условно гражданский активист Егор Жуков, муниципальный депутат Сергей Цукасов и политолог Валерий Соловей. Редактором проекта выступил депутат Мосгордумы Михаил Тимонов из «Справедливой России». Если столичный парламент поддержит проект, он может быть направлен в Госдуму.

По словам правозащитника Льва Пономарёва, в проекте указаны «абсолютно новаторские» категории граждан, которые попадут под амнистию: это осуждённые за участие в массовых беспорядках и призывы к ним, за попытки организации беспорядков и за нарушения, совершённые во время согласованных и несогласованных митингов и шествий.

Напомним, после участия в летних митингах и шествиях за регистрацию оппозиционных кандидатов в Мосгордуму реальные и условные сроки, а также штрафы получили 19 человек. Реальный срок в четыре года лишения свободы получил Константин Котов (неоднократное участие в несогласованных акциях, ст. 212.1 УК РФ). К пятилетнему сроку за твит о детях силовиков суд приговорил Владислава Синицу.