В морге Первоуральска родственникам умершего выдали гроб с незнакомым человеком. Подмену обнаружили только через несколько часов

В морге Первоуральской городской больницы вместо умершего 47-летнего жителя Дегтярска родным выдали тело другого человека, сообщает телеканал «Евразия». Ошибку родственники обнаружили, только когда гроб с телом привезли домой, чтобы проститься.

«Привезли, главное, открываю сына смотреть, и на тебе — сына там нет, дяденька лежит. Его вещи, его гроб, наши венки все, главное. Открыли — дяденька! Не он!» — рассказала мать покойного.

Родным усопшего пришлось самим отвезти труп незнакомца обратно в первоуральский морг, и только после этого они получили тело родственника.

«Вообще город Дегтярск прикреплён к Ревде, и все тела умерших должны везти в морг города Ревды. Но из-за коронавируса Ревда перепрофилирована для подозрительных на коронавирус, поэтому первоуральская больница предоставляет им помещения, чтобы их судмедэксперты могли здесь работать», — пояснила пресс-секретарь городской больницы Первоуральска Татьяна Уварова.

По данным «Евразии», родственники мужчины решили установить, в какой момент перепутали тело и по чьей вине это произошло, и намерены добиваться от виновных компенсации морального вреда. Юристы уверены, что у пострадавших есть все шансы добиться этого.