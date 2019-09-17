В Мордовии сотрудники ДПС отделались условными сроками за избиение водителя

В Мордовии суд вынес приговор двум сотрудникам ДПС, которые избили невиновного водителя, сообщается на сайте регионального управления СК.

Инцидент произошёл в марте 2018 года в Атяшевском районе республики. Автоинспекторы увидели ВАЗ-21074, водитель которого, по данным следствия, не нарушал никаких правил. Сотрудники ДПС включили проблесковые маячки, однако звуковых сигналов, чтобы автомобилист понял, что ему нужно остановиться, не подавали. Мужчина доехал до своей деревни, припарковал машину в гараже и вышел.

В этот момент подъехали автоинспекторы, они заковали водителя в наручники и несколько раз ударили уже лежащего на земле мужчину руками и ногами. Родственники вызвали пострадавшему скорую помощь. Врачи зафиксировали ушибы и гипертонический криз и госпитализировали мужчину. Экспертиза показала, что полицейские причинили лёгкий вред здоровью. Из материалов уголовного дела следует, что во время описываемых событий пострадавший был трезв.

Сотрудников ГИБДД обвинили в превышении полномочий с применением насилия и спецсредств (пункты «а», «б» части 3 статьи 286 УК), оба полицейских отрицали свою вину. Приговором суда каждому обвиняемому назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно.

В министерстве внутренних дел по Республике Мордовия добавили, что после вступления в законную силу приговора суда в отношении превысивших полномочия инспекторов ДПС ММО МВД России «Ардатовский» будет принято решение в соответствии с нормами действующего законодательства.