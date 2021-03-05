В Минздраве заявили об отсутствии детских онкологов в трети регионов России

Медицинские учреждения в 27 российских регионах не имеют детских онкологов, сообщила ТАСС замминистра здравоохранения Татьяна Семёнова.

«Понятно, что эта медицинская помощь оказывается в соседних регионах или федеральных учреждениях. Но тем не менее эта ситуация не сдвигается из года в год и остаётся сегодня напряжённой, несмотря на то что у нас численность врачей — детских онкологов по сравнению с 2014 годом увеличилась на 35,3%», — подчеркнула она.

Всего в системе здравоохранения России работают лишь 348 таких специалистов, добавила Семёнова. С детскими кардиологами, по её словам, ситуация обстоит лучше, однако в трёх регионах — Магаданской области, Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе — таких специалистов почти нет.

«Перед нами встаёт вопрос, что взрослые кардиологи и педиатры должны иметь эту родственную компетенцию, чтобы не пропустить специфику детских заболеваний сердца. Там есть особенности генетики», — отметила Семёнова.

В октябре 2020 года благотворительные организации и фонды в письме к президенту Владимиру Путину сообщали о дефиците 26 «незаменимых противоопухолевых препаратов», среди которых «Винкристин», «Даунорубицин», «Этопозид», «Митоксантрон» и другие. Эти препараты используют в том числе при излечимых формах онкологических заболеваний, и без них выздоровление таких пациентов невозможно.

Чтобы решить проблему дефицита, в 2021 году в гражданский оборот введут почти вдвое больший объём онкологических лекарств, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, Минздрав рассчитал потребность по дефицитным препаратам и передал результаты анализа в Минпромторг. Выяснилось, что реальная потребность составляет 14 млн упаковок, в то время как в оборот вводилось лишь 8 млн упаковок.