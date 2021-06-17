В Минздраве Свердловской области прокомментировали массовое увольнение медиков из ЦГБ №1 Нижнего Тагила

Минздрав Свердловской области объяснил массовое увольнение медиков из городской больницы № 1 Нижнего Тагила тем, что большинство из них были трудоустроены временно, как дополнительные силы для лечения пациентов с коронавирусом. Решение об увольнении приняли в связи с окончанием работы ковидных отделений, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Основные увольнения пришлись на март и апрель этого года в связи с окончанием работы отделений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Отметим, массово уволены только те, кого брали временно для работы в ковидном госпитале», — сказали в министерстве.

За пять месяцев 2021 года в медучреждении уволили 18 человек, из них 10 были временными работниками и уволены в связи с перепрофилированием, четверо ушли на пенсию, двое изменили место жительства, один человек ушёл в частный бизнес и ещё один человек перешёл на должность главврача в больницу РЖД. Из 18 уволенных врачей только один являлся работником поликлинической службы, добавили в министерстве. В части среднего медперсонала принято 11 новых специалистов.

«Уволено 52 сотрудника, из них 16 — в связи с перепрофилированием, 10 человек вышли на пенсию, трое изменили место жительства и поэтому ушли, пять человек ушли из профессии. За май из поликлиники уволилось пять человек среднего медперсонала — два фельдшера в возрасте 70+, три медицинских сестры», — сказали в пресс-службе.

Напомним, в июле несколько десятков медиков ЦГБ № 1 написали письмо Владимиру Путину. В своём обращении врачи пожаловались президенту на снижение зарплат и нехватку специалистов.