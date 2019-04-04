В Минздрав Якутии пришли с обысками

В Министерство здравоохранения Якутии и в квартиру одного из заместителей главы ведомства пришли с обысками, со ссылкой на источник в правоохранительных органах и региональный Минздрав пишет ТАСС.

Источник агентства утверждает, что обыски проводят в рамках дела о превышении должностных полномочий. Издание SakhaNews отмечает, что следственные действия проводятся дома и в рабочем кабинете заместителя Минздрава Якутии Людмилы Вербицкой.

В марте МВД Якутии завело уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, главы фармацевтических компаний создали картель и участвовали в заключении госконтрактов на поставку лекарств. Сумму ущерба оценили в три миллиарда рублей. По делу о картельном сговоре обыски проводились в шести медицинских учреждениях, связанных с ведомством, в трёх компаниях и у пяти человек.

Источник ТАСС утверждает, что обыски в Минздраве Якутии с этим делом не связаны.