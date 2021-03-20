В Минюсте РФ предложили ввести уголовную ответственность для должников по алиментам

Глава Минюста РФ Константин Чуйченко предложил сажать в тюрьму тех, кто не выплачивает алименты, а их имущество продавать на электронных площадках.

«Нужно установить уголовную и административную ответственность лиц, обязанных уплачивать алименты, при их частичной уплате», — сообщил Константин Чуйченко сообщил на коллегии Федеральной службы судебных приставов.

Также Чуйченко считает, что сегодня нужны новые решения по развитию системы принудительного исполнения. К примеру, он предложил попробовать использовать электронные площадки для продажи имущества должника, сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, предлагается также усовершенствовать порядок и технологические процедуры процесса принудительного исполнения решений. По словам Чуйченко, на данный момент существует нерациональная система уведомлений сторон.