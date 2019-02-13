В Минюсте предложили обязать родителей содержать детей-студентов

В Минюсте предложили на законодательном уровне обязать родителей содержать своих совершеннолетних и трудоспособных детей во время их очного обучения в вузах, пишет РИА Новости. Об инициативе ведомства в Совете Федерации заявил глава Минюста Александр Коновалов. Он также предложил установить минимальный размер алиментов.

Кроме того, по мнению главы Минюста, необходимо ввести уголовную ответственность для родителей, которые не исполняют решение суда о том, где и с кем должен жить ребенок, передаёт агентство «Москва».

Ранее, в сентябре 2015 года, в Госдуму внесли законопроект, предоставляющий студентам-очникам в возрасте от 18 до 24 лет право на получение алиментов.

Согласно действующему Семейному кодексу, родители обязаны содержать детей вплоть до их совершеннолетия.