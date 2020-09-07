В Минске задержана Мария Колесникова

Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции, лидера штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью «Связь» увезли в неизвестном направлении, со ссылкой на очевидца пишет портал Tut.by.

По словам жительницы Минска Анастасии, которая видела момент задержания, всё произошло в центре Минска возле Национального художественного музея.

«Я прошла вперёд и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у неё отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус, и они уезжают», — рассказала Анастасия.

Отмечается, что телефон Колесниковой доступен, но трубку она не поднимает.

Мария Колесникова была координатором штаба Бабарико до ареста кандидата в президенты, позже она объединилась со штабами незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало и Светланы Тихановской, а затем вошла в президиум Координационного совета оппозиции.

Напомним, в Беларуси со дня президентских выборов 9 августа не прекращаются акции протеста не согласных с их итогами. ЦИК признал победителем Александра Лукашенко (80,1% голосов), демонстранты считают лидером Светлану Тихановскую (10,1% по версии ЦИК).

По просьбе белорусского лидера в России сформирован «резерв из сотрудников правоохранительных органов», которые готовы отправиться в Беларусь, если «экстремистские элементы» начнут захватывать административные здания, заявил президент России Владимир Путин.