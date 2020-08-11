В Минске власти начали срочно демонтировать лавочки, урны и тумбы (ВИДЕО)

В Минске у станции метро «Каменная Горка» в срочном порядке демонтируют лавочки, урны и тумбы, пишет издание NEXTA.

Видео с процессом демонтажа уличных конструкций прислала подписчица телеграм-канала издания. Она предположила, что власти делают это, чтобы протестующие не смогли построить баррикады.

Минувшей ночью в Беларуси продолжились ожесточённые столкновения с полицией, люди строили баррикады, бросали коктейли Молотова и обстреливали силовиков фейерверками. Те отвечали жестокими избиениями, светошумовыми гранатами и резиновыми пулями. По предварительным данным, погиб один человек, множество пострадали. Помимо ОМОНа, для подавления митингующих использовались военные. МВД Беларуси отчиталось о двух тысячах задержанных.

Волнения в Беларуси начались после оглашения результатов голосования на президентских выборах. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал порядка 80%. В штабе Тихановской считают, что результаты сфальсифицированы. Сразу после их оглашения люди вышли на улицу, начались столкновения с милицией.