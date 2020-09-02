В Минске пришли с обыском в IT-компанию PandaDoc, основатель которой предлагал помощь уволившимся силовикам

Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля (ДФР КГК) Беларуси проводят обыск в офисе IT-компании PandaDoc в Минске, со ссылкой на основателя компании Микиту Микадо пишет издание Onliner. Микадо ранее предлагал силовикам финансовую помощь, если они уволятся и «перейдут на сторону добра».

Микадо говорил, что при сохранении нынешнего политического режима планирует перевести бизнес за пределы Беларуси. После того как он предложил инициативу по финансовой помощи силовикам, которые уйдут со службы, к нему поступило почти 600 заявок.

Отмечается, что большинство сотрудников PandaDoc работают из дома, поэтому информации о происходящем в офисе почти нет. Микадо отметил, что силовики «забрали директора».

Компания PandaDoc была запущена в США в 2011 году двумя белорусами — Микитой Микадо и Сергеем Борисюком. Они запустили приложение, которое автоматизирует все этапы по работе с документами, в том числе их создание, отправку, электронную подпись и получение платежей. У приложения около 17 тысяч клиентов. Головной офис компании находится в Сан-Франциско, но сам продукт разрабатывается в Минске.

Напомним, в Беларуси со дня президентских выборов 9 августа не прекращаются акции протеста не согласных с их итогами. ЦИК признал победителем Александра Лукашенко (80,1% голосов), демонстранты считают лидером Светлану Тихановскую (10,1% по версии ЦИК).

По просьбе белорусского лидера в России сформирован «резерв из сотрудников правоохранительных органов», которые готовы отправиться в Беларусь, если «экстремистские элементы» начнут захватывать административные здания, заявил президент России Владимир Путин.