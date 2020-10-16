Общество

В Минпросвещения назвали единичными случаи COVID-19 среди школьников

16.10.2020 00:35
В Минпросвещения назвали единичными случаи COVID-19 среди школьников

Первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко назвал единичными случаи заражения коронавирусом среди школьников. Он также добавил, что в большей степени новой инфекцией заболевают учителя, однако, пока переводить педагогов старше 65 лет на режим самоизоляции они не намерены.

Глушко добавил, что, принимая решение о переводе преподавательского состава на самоизоляцию, министерство исходит из эпидемической ситуации в каждом конкретном образовательном учреждении, пишет «ТАСС».

«Отдельные классы уходят на карантин с учётом выявления инфицированных учителей, большей частью. Иногда это ученики, хотя это совсем единичные случаи», — сказал Глушко в эфире канала «Россия 24».

Фото: 
«Известия»
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