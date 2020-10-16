В Минпросвещения назвали единичными случаи COVID-19 среди школьников

16.10.2020 00:35
Первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко назвал единичными случаи заражения коронавирусом среди школьников. Он также добавил, что в большей степени новой инфекцией заболевают учителя, однако, пока переводить педагогов старше 65 лет на режим самоизоляции они не намерены.
Глушко добавил, что, принимая решение о переводе преподавательского состава на самоизоляцию, министерство исходит из эпидемической ситуации в каждом конкретном образовательном учреждении, пишет «ТАСС».
«Отдельные классы уходят на карантин с учётом выявления инфицированных учителей, большей частью. Иногда это ученики, хотя это совсем единичные случаи», — сказал Глушко в эфире канала «Россия 24».