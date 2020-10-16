В Минпросвещения назвали единичными случаи COVID-19 среди школьников

Первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко назвал единичными случаи заражения коронавирусом среди школьников. Он также добавил, что в большей степени новой инфекцией заболевают учителя, однако, пока переводить педагогов старше 65 лет на режим самоизоляции они не намерены.

Глушко добавил, что, принимая решение о переводе преподавательского состава на самоизоляцию, министерство исходит из эпидемической ситуации в каждом конкретном образовательном учреждении, пишет «ТАСС».