В Минобрнауки РФ порекомендовали включить военную подготовку в образовательные программы вузов с нового учебного года

Министерство науки и высшего образования России рекомендовало включить курс по основам военной подготовки в образовательные программы российских вузов с 1 сентября 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Появление модуля об основах военной подготовки в министерстве анонсировали 23 декабря. Курс разработан по поручению президента и правительства страны.

«Решение о включении модуля в образовательную программу на том или ином курсе обучения вуз принимает самостоятельно, так как модуль представляет собой методический материал, который может быть использован в том числе для включения в программы подготовки военных учебных центров. При этом модуль не ограничен возможностью его включения исключительно в программы военной подготовки. Также он может преподаваться в рамках дисциплины "Безопасность жизнедеятельности"», —рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Основы военной подготовки будут включены в образовательные программы бакалавриата, специалитета и в программы дополнительного профессионального образования.

Напомним, в ноябре 2022 года глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов анонсировал появление курса начальной военной подготовки в российских школах с 1 сентября 2023 года. Инициатором возвращения в школьную программу курса военной подготовки был руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.