В Минкомсвязи заявили о чрезмерном и хаотичном госрегулировании интернета

Хаотичное и чрезмерное государственное регулирование является тормозом развития цифровой экономики, заявил «Интерфаксу» замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

Он пояснил, что законов и норм должно быть немного, но они должны быть простыми, понятными и эффективными.

«Второе - это частое изменение правил игры. Частое изменение правил игры не только создает нервозность на рынке, оно и самого регулятора зачастую запутывает, потому что он сам не всегда в состоянии вовремя перенастроиться. А когда у вас есть долгие определенные правила, тогда можно строить диалог. А так правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к концу выяснилось, что это вообще-то рулетка. И фишки надо отдать», - пояснил Волин.

Кроме того, Волин назвал проблемой множество идей по регулированию интернета, многие из которых никогда даже не реализуются.

«Но разного рода экзотические предложения в отношении того, что ещё нужно сделать с индустрией, они тоже индустрию дезориентируют», - заметил замминистра.

В связи с этим он одобрил идею создания медиакоммуникационного кодекса при условии, если это будет «исчерпывающий, понятный, не очень большой свод законов, который гарантировано на протяжении длительного времени не будет меняться».

«Это как раз вопрос, по которому мы хотим вести диалог с нашими законодателями», - добавил Волин.

Напомним, 16-17 апреля Роскомнадзор заблокировал почти 16 миллионов IP-адресов Amazon и Google в попытках ограничить доступ к мессенджеру Telegram, который был заблокирован из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Мессенджер использует инфраструктуру крупных сервисов для обхода блокировки.

На фоне этих блокировок в соцсетях появились сообщения о перебоях в работе множества различных сервисов и сайтов, использующих ресурсы этих компаний. Роскомнадзор 17 апреля открыл «горячую линию» для борьбы с «недостоверной информацией о блокировках добросовестных ресурсов».

17 апреля был затруднён доступ и на сайт Роскомнадзора. Ведомство сообщило, что зафиксировало несколько DDoS-атак на свой сайт за сутки.