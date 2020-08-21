В милицию Беларуси после выборов поступили сотни обращений о пропавших без вести

После президентских выборов 9 августа в милицию Беларуси поступили сотни обращений о пропавших без вести гражданах. В пресс-службе МВД республики заявили, что большая часть обращений уже обработана.

«С 9 августа в органы внутренних дел по всей стране поступили сотни обращений и заявлений граждан о безвестном исчезновении их родственников и знакомых. Большинство обратившихся считают, что исчезновения связаны с задержаниями участников массовых беспорядков, обвиняют милицию в непредоставлении информации о задержанных», — заявили в ведомстве (цитата по ТАСС).

По официальным данным, «некоторые граждане отбывают наказание в виде административного ареста за противоправные действия», а «значительная часть заявленных граждан уехала на заработки или на отдых за границу, никого не предупредив».

В МВД добавили, что некоторые люди, ведущие асоциальный образ жизни, пропадали регулярно и раньше, впоследствии их обнаруживали в притонах или изоляторах.

«Большинство граждан из проверенных задерживались правоохранителями, но на момент проверки были освобождены и немало удивлены, что кто-то разместил их данные в общем доступе», — заключили в МВД Беларуси.

Напомним, после выборов президента во многих городах Беларуси начались протестные акции. Милиция страны жёстко разгоняла мирные протесты: силовики применяли дубинки, водомёты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По официальным данным МВД, за время протестов задержаны 6700 человек, по данным Минздрава, не менее 250 человек попали в больницы. Также задержанные жалуются на жестокое избиение правоохранительными органами в отделах полиции.