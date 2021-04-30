В МИД России отреагировали на прекращение выдачи виз США

Россия готова обнулить все меры по ограничению работы дипломатов России в США, из-за которых посольство прекратило выдачу виз, сообщил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Если бы это зависело только от нас, мы вернулись бы к нормальным отношениям. В качестве первого и очевидного шага — обнулили бы все меры, принятые по ограничению работы дипломатов России в США», — цитирует Лаврова официальный Twitter-аккаунт министерства.

Напомним, ранее посольство США в Москве сообщило, что с 12 мая 2021 года прекратит обработку заявок на неиммиграционные визы, за исключением виз для дипломатических поездок. Кроме того, в обозримом будущем посольство в Москве не возобновит оказание стандартных нотариальных услуг, замену паспортов США и выдачу других документов согражданам. Американцам с просроченными визами дипломаты рекомендовали покинуть Россию до 15 июня либо начать оформлять новую визу через российское МВД.

По словам представителей посольства, меры связаны с тем, что посольство будет вынуждено сократить консульскую службу на 75% по требованию российской стороны. Дипломаты получили уведомление от российского правительства от 23 апреля о том, что российские власти намерены запретить американским дипмиссиям США нанимать на работу иностранных граждан в любом качестве.