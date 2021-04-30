Посольство США в России прекращает выдачу всех виз, кроме дипломатических

Посольство США в Москве сообщило, что с 12 мая 2021 года прекратит обработку заявок на неиммиграционные визы, за исключением виз для дипломатических поездок, пишет РИА Новости.

Кроме того, в обозримом будущем посольство в Москве не возобновит оказание стандартных нотариальных услуг, замену паспортов США и выдачу других документов согражданам. Американцам с просроченными визами дипломаты рекомендовали покинуть Россию до 15 июня либо начать оформлять новую визу через российское МВД.

По словам представителей посольства, меры связаны с тем, что посольство будет вынуждено сократить консульскую службу на 75% по требованию российской стороны. Дипломаты получили уведомление от российского правительства от 23 апреля о том, что российские власти намерены запретить американским дипмиссиям США нанимать на работу иностранных граждан в любом качестве. В посольстве выразили сожаление в связи с этим решением. Дипмиссия постарается помогать гражданам США по мере своих возможностей.

23 апреля Владимир Путин подписал указ, ограничивающий «недружественным иностранным государствам» возможность нанимать людей, находящихся в России. Согласно документу, правительство России будет определять перечень «недружественных государств» и количество людей, которых они могут нанять.