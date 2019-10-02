В Metro в молоке «Ирбитское» обнаружили бактерии кишечной палочки

В молоке «Ирбитское», которое продаётся в Metro на Свердловском шоссе, обнаружили бактерии группы кишечной палочки (колиформы). Продукция была отобрана для проведения лабораторных исследований в рамках плановой проверки торгового центра специалистами Роспотребнадзора в третьем квартале этого года. Для анализа взяли пастеризованное молоко с массовой долей жира 3,2%.

В ходе проверки были выявлены и другие нарушения требований санитарного законодательства. В торговом центре не соблюдаются сроки годности кофе в капсулах Nespress. Колбаса варёная «Докторская» (изготовитель ИП Черкашин А. Н.) не соответствует требованиям ГОСТа и массовой доли жира, заявленной на этикетке. Кроме того, для просушивания инвентаря используют сами моечные ванны, а не специальные полки или решётки. По результатам проверки на юридическое и должностные лица были составлены протоколы об административном правонарушении, вынесено предписание об их устранении.

«Монетка» на Уральском проспекте, 40 в ходе проверки в третьем квартале получила штраф в 100 тысяч рублей за реализацию некачественного сыра. «Нижнетагильскую птицефабрику» оштрафовали на 41 тысячу рублей, при этом сотрудники Роспотребнадзора вновь выявили на предприятии множество нарушений санитарного законодательства. По данным ведомства, в числе прочего там не дезинфицируются должным образом помещения, технологическое оборудование и инвентарь, используемые для производства пищевой продукции. У работников отсутствует вакцинация против гепатита В, кори и других заболеваний.